中国“天河二号”获全球超级计算机排行榜四连冠

路透11月17日 - 在全球超级计算机500强最新排行榜中，中国国防科技大学研制的“天河二号”超级计算机以每秒33.86千万亿次的浮点运算速度获得四连冠。

美国研制的“泰坦”（Titan）继续屈居亚军，IBM的“红杉”（Sequoia）位列第三。

TOP500榜单从1993年开始对超级计算机进行排名，每年发布两次。

最新榜单前10名变化不大，唯一新入选的是排在第10位的克雷公司（Cray）开发的Cray-CS-Storm。克雷公司还是“泰坦”的开发方。

榜单前10名中，美国占了六席，中国、日本、瑞士和德国各占一席。

500强榜单中以国别而言，美国仍居首位，该国有231台超级计算机上榜，但低于今年6月时的233台，接近历史低点。

中国上榜的超级计算机数量从6月时的76台减少至61台，而日本上榜超级计算机总量则从30台升至32台。（完）

编译：高良萍 发稿：朱淑珍

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