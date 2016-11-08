北京、山西和浙江将开展国家监察体改试点 以整合反腐资源力量

路透北京11月8日 - 新华社周一晚间报道称，中共中央办公厅印发关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案，部署在三省市设立各级监察委员会，以整合反腐败资源力量，扩大监察范围。

《方案》强调，国家监察体制改革是事关全局的重大政治改革，是国家监察制度的顶层设计，目标是建立国家反腐败工作机构，要实现对行使公权力的公职人员监察全面覆盖，建立集中统一、权威高效的监察体系，构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。

“试点地区要加强调查研究，审慎稳妥推进改革，整合资源、调整结构，实现内涵发展，使改革取得人民群众满意的实效。...从体制机制、制度建设上先行先试、探索实践，为在全国推开积累经验。”报道称，

中央成立深化监察体制改革试点工作领导小组，对试点工作进行指导、协调和服务。试点地区党组织要担负起主体责任，对试点工作负总责，成立深化监察体制改革试点工作小组，由省（市）委书记担任组长。

《方案》称，由省（市）人民代表大会产生省（市）监察委员会，作为行使国家监察职能的专责机关。党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，建立健全监察委员会组织架构，明确监察委员会职能职责，建立监察委员会与司法机关的协调衔接机制，强化对监察委员会自身的监督制约。（完）