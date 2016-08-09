供给侧改革要精准 通过扩大有效需求化解过剩产能--人民日报

路透北京8月9日 - 中国原国家体改委副主任高尚全周二在人民日报撰文称，推进供给侧结构性改革需要高度重视精准问题，在去产能过程中，要避免出现僵尸企业还在健康企业被关的情况，而扩大有效需求也是化解过剩产能的一个重要渠道。

他在文章中指出，从各地供给侧改革的实践看，凡是工作抓得比较精准的，改革效果就好；凡是工作做得比较粗的，改革效果就差。

以去产能为例，“在去产能过程中，一定要注重定位精准、目标精准、措施精准，避免盲目去产能导致该去的产能没去、不该去的产能去了的情况，避免出现僵尸企业没有死、而一些较为健康的企业被关掉的情况。”

他表示，并非产能过剩领域的企业都是僵尸企业，产能过剩是全行业的问题，即便是夕阳行业，也有优秀企业，不能因为一个行业产能过剩，就认为这个行业的所有企业都是僵尸企业，随便以行政手段清理企业和产能，而应有所甄别。

具体来看，对于产品质量高、经济效益好的企业，不应干扰其正常经营。对于技术落后、污染环境、资不抵债、基本依靠银行贷款维持的僵尸企业，该“断奶”的就要“断奶”，银行不应为了减少坏账指标而借新还旧，地方政府也应避免过多干预金融机构业务，要下决心使这样的僵尸企业退出市场，释放信贷、土地等市场资源，并妥善做好职工安置培训工作，帮助他们分流就业。

文章强调，支持化解过剩产能的财政专项奖补资金应重点用于职工分流安置，而不能用于支持僵尸企业；既应做好国有企业职工的分流安置，也应做好产能过剩行业中民营企业职工的分流安置；既帮助他们解决生活困难，又帮助他们提高再就业能力。

而扩大有效需求也是化解过剩产能的一个重要渠道。在这方面还有很大潜力。比如，可以通过大规模农田水利建设，扩大对水泥、钢铁的有效需求。又如，可以在推进“一带一路”建设中，开展国际产能合作。

文章认为，当前供给侧结构性改革所要解决的问题，主要是供给与需求不匹配、资源要素配置扭曲、经济转型升级长期不到位等，这就要找到造成这些问题的深层次制度原因，也就是改革要啃的硬骨头。

“唯有增加制度供给，推进价格、监管、司法、财税、金融、社保等领域的基础性改革，加大环保、能耗、质量、标准、安全等方面的制度建设和执法力度，供给侧结构性改革才能最终取得成功。”文章称。

中共中央政治局此前会议表示，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，下半年将继续实施积极财政和稳健货币政策，适度扩大总需求，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。（完）