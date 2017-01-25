习近平称去产能是河北供给侧改革硬骨头 要推动任务有实质进展

路透北京1月24日 - 中国国家主席习近平在河北考察时表示，去产能特别是去钢铁产能，是河北推进供给侧改革的“硬骨头”，要坚决去、主动调、加快转，在已有基础上推动各项任务有实质进展。

中央人民广播电台央广新闻周二援引习近平的话称，要确保落后产能应去尽去，僵尸企业应退尽退，不允许已化解的产能死灰复燃、对落后产能搞等量置换、违法违规建设新项目，要形成化解产能过剩的长效机制。

他表示，要培育新产品，加快发展新兴产业、装备制造业、服务业，做好职工安置工作。他还强调精准扶贫、做强乳业。

习近平此前强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。（完）