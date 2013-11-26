国家能源局：支持民间投资油气勘探开发

中国建行去年MPA考核B档 拟出台的理财新规影响不大--高层
路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
路透北京11月26日 -中国国家能源局周二称，正抓紧研究落实能源领域民间投资政策，将支持民间资本进入油气勘探开发领域，并支持民营企业投资建设分布式新能源及小水电项目。
能源局网站刊登新闻稿并称，这些投资政策还包括梳理出简化火电和电网项目审批程序、定准许进口和使用原油的炼油企业资质标准等共计20项工作任务。
新闻稿并称，抓紧研究出台简化火电核准支持性文件方案、天然气基础设施建设与运营管理办法等配套文件，并推出一批有利于激发民间投资活力的煤炭深加工、新能源、生物液体燃料等示范项目。（完）
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(发稿 李然; 审校 林高丽)
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路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透上海3月30日 - 中国城商行表外业务的风险正受到监管层的关注。两位消息人士周四透露，银监会正在调研摸底城商行表外业务开展情况，重点关注非保本理财业务中固收类、非标类和权益类等业务的主要投向，以及非标投资和结构化产品劣后级投资的潜在风险。