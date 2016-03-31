中国扶贫再贷款期限分三档 余额占支农再贷款比重超上年同期

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月31日 - 中国央行日前发布通知，明确扶贫再贷款期限分为三个月、六个月和一年三个档次；利率方面，实行比支农再贷款更为优惠的利率，具体按现行贫困地区支农再贷款利率执行。
央行网站刊登的该通知并称，各分支机构要加大对贫困地区扶贫再贷款支持力度，力争贫困地区扶贫再贷款余额占所在省（区、市）支农再贷款余额的比重高于上年同期水平。
通知显示，扶贫再贷款的发放对象为银发[2014]65号确定的832个贫困县及未纳入上述范围的省级扶贫开发工作重点县的农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行等四类地方法人金融机构。
央行明确，借款合同期限最长不得超过一年；单笔扶贫再贷款展期次数累计不得超过四次，实际使用期限不得超过五年。
央行此前称，将设立扶贫再贷款，专项用于支持贫困地区地方法人金融机构扩大涉农信贷投放。（完）
(发稿 马蓉; 审校 张喜良)
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