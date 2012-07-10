中国6月外贸顺差扩至三年半高点

* 贸易顺差连续第四个月扩大,超300亿美元

* 今年可望实现10%的贸易增长目标

* 下半年进口的好转,有赖于内需回暖

* 图表 r.reuters.com/zem39s

路透北京7月10日电---中国外需改善而内需疲软,推动6月外贸顺差猛增至三年半来最高.下半年外贸有望延续整体回暖态势,但仍有赖于外部形势的稳定和国内投资的加速.

中国海关周四公布,6月出口同比增长11.3%,高於路透调查中值9.9%;进口同比增速则远逊於预期的12.7%,降至6.3%;同时,贸易顺差连续第四个月扩大,至317.3亿美元的2009年1月来高点.

"进口下降比较多,与预期相距较大……已公布的二季度经济数据不太理想,国内进口需求可能也随着经济下滑有所放缓.此外,国际上大宗商品价格处在相对低的位置也影响进口."交通银行金融研究中心宏观分析师陆志明表示.

数据公布後,中国股市沪综指.SSEC自盘中高点滑落,对中国贸易数据敏感的澳元和新西兰元亦下滑.人民币兑美元则小幅走升.

因中国经济放缓及美元走强等原因,今年以来人民币兑美元已累计贬值约0.95%.在美国总统大选选战升温之际,中国6月贸易顺差升至三年半高位,可能导致要求人民币升值的外部压力有所增加.

中国海关表示,今年以来中国经济出现自主性回落,下行压力较大且国内需求减缓.当前外贸发展呈低位回稳态势,但进出口回升基础并不稳固.不过,海关亦称,若欧债危机不再继续恶化,中国今年可望实现10%的贸易增长目标.

分析人士指出,下半年进口的好转,有赖于内需回暖.

华创证券宏观经济分析师杨现领表示,进口依然较弱,显示内需特别投资是当前经济快速回落的主要原因,PPI的连续负增长也说明了这个问题.下半年宏观经济触底回升仍然在於投资的有效启动,而这则取决於银行体系资金对实体的支持力度能够得到提升.

中国商务部发布的对外贸易发展"十二五"规划称,进出口总额目标在年均增长10%左右,远低於过去两年的水平,并表示未来五年外贸形势面临世界经济增速放缓、贸易保护主义抬头等挑战.而国内面临经营成本进入全面上升期,外贸结构调整难度加大等问题.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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