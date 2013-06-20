调查显示创新已成中国企业家共识

路透上海6月20日 - 国际领先的审计和咨询机构安永与长江商学院最近完成的调查显示，在中国经济减速前行的大背景下，推动创新已成为大多数企业家的共识。不过国内多数企业家着眼于渐进式改良，并不一味追求突破式创新；而提供新产品和新服务是未来主要的创新领域。

安永和长江商学院近期对200名企业家进行调查，涵盖多个行业，包括大型企业和小型公司。调查显示，57%的企业家将创新列为企业前三大战略任务之一，有近一半企业认为，其创新战略的重点是改善产品或服务（25%），或是更深入了解消费者（21%)，仅有10%的受访者将革命性创新列为创新主旨。

展望未来，合计52%的受访企业认为，向现在和潜在消费者提供新的产品和服务是对日后发展最重要的创新领域，只有8%的企业将开发世界首创的产品与服务视为未来重要创新领域。

可以例证的是，中国第一大女鞋品牌--达芙妮国际(0210.HK)董事局主席陈英杰在出席安永新闻会时表示，公司考虑将更多品牌或更多类商品引入达芙妮的零售店铺，类似丝袜、面膜生产商及银行与公司商谈合作。

“我们的策略是多品类、多品牌、多渠道、多档次地来满足消费者。我们的商业模式成立以后，我们要用我们的管理模式去多跟一些产业接触，用我们的机构价值去赢得跟别人的互通有无。”他说。

安永调查报告还显示，在将创新列为前三大策略的企业中，有7%的企业取得超过50％的营业收入增长，18%企业取得超过20%的利润率水平。而将创新列为最重要战略任务的企业中，31%企业过去三年利润率超过两成。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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