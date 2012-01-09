多数受访中国企业家对未来一年发展持谨慎乐观态度--安永

沪深证交所周二两融余额增加17.2亿元至8,903亿元
路透上海2月15日 - 中国股市沪综指周二收涨0.03%。沪深证交所融资融券余额当日增加17.2亿元人民币；两市两融余额为8,903亿元，创下逾三周来高点。
路透北京1月9日电---国际会计和咨询公司安永ERNY.UL周一发布"中国CEO调查"显示,多数参与调查的企业家对未来12个月的发展持谨慎乐观态度.其中,28%的受访企业家预计业务将大幅改善,而51%则认为会略有改善.
这份由安永和长江商学院共同发布的调查并称,展望未来三年,32%的受访企业家将全球和中国金融系统所带来的风险视为主要挑战.
"目前中国优秀民营企业面临的主要问题来自激烈的市场竞争、不断攀升的运营成本及融资困难等方面."安永大中华区高增长市场主管合伙人何兆烽认为.
此外,受访的中国的企业家们对政府帮助他们渡过经济放缓抱有诸多期望,他们中24%盼望政府降低企业税,21%则希望更方便地获取信贷和进行股权融资.
中国国家统计局近日发布调查报告称,去年四季度中国企业景气指数和企业家信心指数环比均有所回落,但仍保持在景气区间,多数企业景气状态良好,今年经济不存在大幅度下滑的可能性.
路透综合22家机构预测中值结果显示,中国2011年第四季度的GDP将放缓至8.7%,之前第三季度为9.1%.(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
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