广州和深圳人爱借钱周转 福建人最难获贷款--调研报告

路透上海8月2日 - 中国金融搜索平台--融360周五发布的中国居民在线贷款行业调研报告显示，在线贷款申请呈明显地域特征，北京人爱借钱买房，广州和深圳人爱借钱做买卖和贷款消费，上海和天津人爱借钱买车，而福建人最难获得贷款。

融360成立一年半时间里，其平台上在线贷款的申请额已超过千亿元人民币。其数据显示，贷款需求最高的年龄集中在26-40岁。不仅因为房贷、车贷等个人重要贷款往往发生在这一时期，而且说明成长于互联网环境下的年轻一代更喜欢通过互联网搜索。

数据显示，北京地区的贷款申请中有8%用于按揭买房，在所有地区中比例最高；上海和天津地区的贷款中用于买车的均为7%。上海、天津这样的城市，汽车则是小资生活的基本标配。而广州和深圳的经营周转贷款申请量分别占该城市总贷款申请单量的24%和26%。

融360数据还显示，深圳个人消费贷款单量占该城市所有贷款申请单量的比重高居77%，大大超出全国其他城市的消费贷款比重。厦门、东莞紧随其后，个人消费贷款单量占比分别为75%和74%。

报告指出，江浙沪地区客户的贷款申请成功率最高，北京大致处于平均水平，重庆、福建等省份则处于全国水平偏低位置。究其原因，经济发达地区的信用记录起步较早，已逐渐趋向于完善，信用贷款相对容易获得。而西部城市重庆处于经济发展初期、个人信用体系建设不够完全，特别是福建省信用意识不强，欺诈风险较高，银行对于信用类放款也较为谨慎，甚至采用避而远之的态度。

融360目前主要业务是为用户提供各种银行和金融机构的贷款搜索、比较和推荐，目前覆盖32个城市，与中国近千家金融机构合作，每月其用户线上申请贷款额为逾百亿元人民币。公司计划今年将覆盖城市增加到60个，涵盖其目标客户比例由目前的50%提高至80%。

目前其合作银行已包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)等五大国有银行，以及浦发银行(600000.SS)、招商银行(600036.SS)等几乎所有全国性股份制商业银行以及部分外资银行。

融360近期获得红杉资本中国基金及凯鹏华盈、清科集团等投资人共计3,000万美元B轮融资。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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