调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至10个月新低

2014年2月7日在合肥一家证券营业所拍到的图片。 REUTERS/Stringer

* 未来三个月股票建议配比降至10个月新低

* 宏观经济起伏及信用违约风险升，动摇市场信心

* 房地产板块平均建议配比大幅下降

作者 林琦

路透上海2月28日 -路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比降至10个月新低。中国宏观经济近期出现起伏，信用违约风险日渐上升以及中小市值股票估值过高，令基金经理对于A股的信心有些动摇。

本次共有九位基金经理参与调查，本月股票建议配比为81.1%，上月为83.8%；债券建议配比由上月的3.3%续升至6.2%，而现金建议配比则由上月的13%降至12.7%。

上海一基金经理指出，“我现在关心的是中国宏观经济数据这个变量，还有就是创业板估值过高，一旦泡沫被戳破，对大盘也有拖累。”

汇丰/Markit近日联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2月初值数据降至48.3，为去年7月以来最低水准。结合近期PPI和PMI等多项数据判断，业内人士担忧，今年一季度中国经济增长恐面临一定下行风险。

鉴于近期多个信托计划出现违约事件或违约传闻，有基金经理担忧，一旦信托等信用产品的刚性兑付神话被击破，这将给投资界带来连锁反应；而且近期亦是政策真空期，大家对未来政策揣测较大，现阶段大家的风险偏好将会降低。

近期闹得沸沸扬扬的中诚信托30亿元信托兑付风波，在1月底以向投资者退还本金、但没有第三年利息的方案暂时告歇。最近，吉信·松花江（77）号山西福裕能源项目收益权等信托计划又面临违约风险。

九位受访基金经理中，有五位对下月股票、债券及现金的建议配比保持不变，有三位基金经理调减下月的股票建议配比。有八位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,125点，较上月调查时的2,171.4点继续下降，该预测值较目前位置高近5%。有五位基金经理认为沪综指将冲至2,200点或以上。

沪综指.SSEC周五早盘收报2,027.884点，跌0.95%。

**电子技术股平均建议配比提升**

在行业板块方面，房地产板块和金融板块的平均建议配比明显下降，近期银行暂停房地产开发等相关贷款的风波，令这两个板块的投资前景受到影响；板块跷跷板效应再次显现，消费类板块成为部分资金的避风港，平均建议配比大幅上升。

房地产类股本月的平均建议配置比例为3.3%，上月为7%；金融服务类股本月平均建议配比亦由上月的13.1%下降至12.8%。而消费类板块本月平均建议配比为27.6%，创下2010年11月以来最高值。

兴业银行(601166.SS)近日公告称，该行将于3月底前出台新的房地产授信业务管理政策，在此之前，暂缓办理部分房地产新增授信业务，停办房地产夹层融资业务。这令市场担忧房地产投资今年将因信贷收紧而大幅减速，不过建设银行(601939.SS)(0939.HK)等多家中资银行稍后均表示其房贷政策未变。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-I的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 85 80 70 80 90 80 85 80 80 81.1

债券 0 0 0 15 0 6 0 20 15 6.2

现金 15 20 30 5 10 14 15 0 5 12.7

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 2月 1月 13/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

股票 81.1 83.8 83.8 82.8 83.8 83.8 85.0 82.3 83.5 83.7

80.3 80.4 83.4

债券 6.2 3.3 2.6 4.0 7.6 6.4 4.3 8.1 5.8 8.4 6.4 5.8 5.1

现金 12.7 13.0 13.6 13.2 8.6 9.9 10.7 9.6 10.8 7.9 13.4 13.9 11.5

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H I

股票 0 - 0 - 0 0 - - 0

债券 0 0 0 + 0 0 0 - 0

现金 0 + 0 0 0 0 + + 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F

G H

预测点位 2,200 2,250 1,900 2,100 2,200 2,100-2,200 2,100-2,300 2,000

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 0 5 0 5 5 6 10 10 5

消费 20 35 30 25 30 18 30 30 30

电子技术 0 10 20 15 30 10 20 15 15

金融服务 40 20 25 5 0 15 5 5 0

金属及产品 0 5 20 0 0 5 0 5 0

房地产 10 0 5 0 5 5 0 5 0

交通及基础设施 10 5 0 0 0 10 20 10 0

能源 0 0 0 0 0 10 0 10 0

机械 20 5 0 4 20 15 10 10 45

其他: 0 15 0 46 10 6 5 0 5

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

汽车 5.1 4.9 5.8 6.6 5.5 6.1 5.4 4.9 4.9 5.4 5.1 5.8

消费 27.6 22.9 23.5 23.6 23.4 21.4 19.0 22.6 21.4 19.0 20.1 21.4

电子技术 15.0 16.9 13.1 14.4 13.8 15.9 17.2 15.5 16.9 13.9 12.4 9.9

金融服务 12.8 13.1 15.0 15.9 16.3 15.6 16.1 11.5 13.1 17.8 15.8 16.4

金属 3.9 2.5 1.9 2.8 2.5 1.9 3.4 3.1 2.9 2.6 4.5 7.0

房地产 3.3 7.0 7.4 6.7 8.5 10.1 10.6 11.0 10.0

11.1 12.6 13.3

交通及基建 6.1 3.8 4.4 4.9 4.3 5.5 5.4 6.4 5.5 4.9 5.6 4.4

能源 2.2 1.1 1.1 2.1 2.4 4.6 3.7 3.3 3.5 5.3 5.4 6.6

机械 14.3 13.3 14.5 12.3 12.6 8.3 9.6 9.4 8.3 9.6 10.9 11.8

其它 9.6 14.6 13.4 10.8 10.9 10.6 9.6 12.3 13.9 10.8 7.0 9.5(完)

(审校 张喜良)

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