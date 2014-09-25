新闻稿：中国自主品牌汽车企业能够遏制市场占有率下降的趋势--标普

(以下新闻稿由标准普尔提供)

香港，2014年9月24日—中国最大的自主品牌汽车企业已经对自身进行充分的调整，从而避免其市场地位相较于跨国公司出现进一步的恶化，标准普尔在新近发布的题为《中国信用观察：中国大型自主品牌汽车企业能够跨越全球增长的羁绊》的报告中如是表示。

标准普尔信用分析师韩相润表示：“中国大型自主品牌汽车企业目前已经做出更好准备以守住国内市场。我们预计它们的盈利能力或市场占有率在未来24个月内不会出现任何明显下降，因为国内企业将提高在非豪华车市场的占有率、积极进入新兴市场以及加大电动车技术的投资。”

标准普尔甚至认为，鉴于中国自主品牌汽车企业销售增长速度，它们之中在未来10年可能会出现某个全球性品牌。中央政府对电动车发展的支持特别有助于本地企业缩小与跨国公司之间的差距。

韩相润表示：“中国自主品牌汽车企业在赶上跨国公司方面还有很长的路要走。但未来10年间它们在成为跨国汽车巨头的道路上需要发挥自身优势实现跨越式发展。”

但标准普尔还认为中国自主品牌汽车企业快速取代跨国公司将是一个艰难的任务，跨国公司凭借自身品牌和产品质量优势已长期主导市场。

本文为“中国信用观察”系列报告之一，该系列报告分析中国大型公司和银行、重要行业、地方政府和结构性融资的信用状况。

（注：中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）

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