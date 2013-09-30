中国已签署的双边本币互换协议一览

路透北京9月30日 - 中国人民银行周一表示，与冰岛续签双边本币互换协议，互换规模不变。

中国央行网站刊发新闻稿称，2013年9月，中国人民银行与冰岛中央银行续签了双边本币互换协议，互换规模仍为35亿元人民币/660亿冰岛克朗，有效期三年，经双方同意可以展期。

自2008年末以来至今，中国已与21个国家及地区分别签署了货币互换协议，以进一步加快人民币国际化进程。

签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用，从一定程度上来说，人民币区域化是为国际化铺路。同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险，从而利于双边贸易的发展。

雅加达邮报(Jakarta Post)此前报导引述印尼贸易部长Gita Wirjawan谈话指出，该国将在10月与中国签署一项货币互换协议，规模多达400亿美元。

以下为中国央行公布的已经签署协议的具体内容一览:

伙伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年)

冰岛* 35 2013-9-30 3

阿尔巴尼亚 20 2013-9-12 3

匈牙利 100 2013-9-9 3

巴西 1,900 2013-3-26 3

新加坡 3,000 2013-3-7 3

乌克兰 150 2012-6-26 3

澳大利亚 2,000 2012-3-22 3

蒙古国 100 2012-3-20 3

土耳其 100 2012-2-21 3

马来西亚 1,800 2012-2-8 3

阿联酋 350 2012-1-17 3

巴基斯坦 100 2011-12-23 3

泰国 700 2011-12-22 3

香港 4,000 2011-11-22 3

韩国 3,600 2011-10-26 3

哈萨克斯坦 70 2011-6-13 3

乌兹别克斯坦 7 2011-4-19 3

新西兰 250 2011-4-18 3

阿根廷 700 2009-4-2 3

印尼 1,000 2009-3-23 3

白俄罗斯 200 2009-3-11 3

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合计 20,182

注：*为续签互换协议，上一次冰岛与中国在2010年6月签署双边本币互换协议，为期三年。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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