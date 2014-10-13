背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京10月13日 - 中国央行周一称，与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为1,500亿元人民币/8,150亿卢布的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。
央行网站发布新闻稿并称，此举旨在便利双边贸易及直接投资，促进两国经济发展。
以下为中国央行公布的已经签署协议的具体内容一览:
伙伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年)
俄罗斯联邦 1,500 2014-10-13 3
斯里兰卡 100 2014-9-16 3
瑞士 1,500 2014-7-21 3
欧洲央行(ECB) 3,500 2013-10-9 3
印度尼西亚* 1,000 2013-10-1 3
冰岛* 35 2013-9-30 3
阿尔巴尼亚 20 2013-9-12 3
匈牙利 100 2013-9-9 3
英国 2,000 2013-6-22 3
巴西 1,900 2013-3-26 3
新加坡* 3,000 2013-3-7 3
乌克兰 150 2012-6-26 3
澳大利亚 2,000 2012-3-22 3
蒙古国 100 2012-3-20 3
土耳其 100 2012-2-21 3
马来西亚* 1,800 2012-2-8 3
阿联酋 350 2012-1-17 3
巴基斯坦 100 2011-12-23 3
泰国 700 2011-12-22 3
香港* 4,000 2011-11-22 3
韩国* 3,600 2011-10-26 3
哈萨克斯坦 70 2011-6-13 3
乌兹别克斯坦 7 2011-4-19 3
新西兰 250 2011-4-18 3
阿根廷 700 2009-4-2 3
印尼 1,000 2009-3-23 3
白俄罗斯 200 2009-3-11 3
注：*为续签互换协议。（完）
(发稿 李然；审校 林高丽)
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