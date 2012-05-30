中国将向瑞典中小企业提供贷款

路透斯德哥尔摩5月29日电---中国政府与瑞典签署了一份贷款协议，中国国家开发银行将向瑞典中小企业提供贷款，媒体报导称贷款总额或达到10亿欧元(12.5亿美元)。这进一步显示出中国对瑞典的兴趣，此前，中国吉利控股集团收购了瑞典高端轿车厂商沃尔沃。

瑞典工业部在声明中称，工业部长安妮·洛芙(Annie Loof)在访问北京期间签署了一份投资协议，旨在加深中国和瑞典中小企业间的合作。

声明未提及具体投资金额，但瑞典电视台在其网站上报导称，中国国务院总理温家宝在4月份访问瑞典期间曾表示，中国希望在瑞典投资约10亿欧元(约合90亿瑞典克朗)，这将是新协议的一部分。

瑞典工业部未就报导所提投资数额置评。

洛芙在北京接受瑞典电视台采访时表示，该协议意味着瑞典中小企业能从中国国家开发银行申请创业贷款。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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