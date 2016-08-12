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娱乐体育 | 2016年 8月 12日 星期五 13:04 BJT

中国奥运游泳选手陈欣怡被查药检阳性 已提交听证会申请--新华

路透北京8月12日 - 新华社周五称，中国女子游泳运动员陈欣怡在8月7日里约奥组委实施的赛内兴奋剂检查中被查出A瓶氢氯噻嗪阳性；陈欣怡目前已向国际奥委会提交了B瓶检测和召开听证会的申请。

报导援引中国游泳协会负责人称，已要求陈欣怡积极配合调查，如实陈述事实，认真执行反兴奋剂规定，依法维护正当权益。

“中国游泳协会坚决反对使用兴奋剂，将主动配合国际体育仲裁法庭开展调查，并尊重国际体育仲裁法庭的最终决定。”该负责人并强调。

陈欣怡此前在里约奥运会女子100米蝶泳决赛中获得第四，成绩为56秒72。（完）

(发稿 马蓉；审校 乔艳红)

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