中国奥运游泳选手陈欣怡被查药检阳性 已提交听证会申请--新华

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透北京8月12日 - 新华社周五称，中国女子游泳运动员陈欣怡在8月7日里约奥组委实施的赛内兴奋剂检查中被查出A瓶氢氯噻嗪阳性；陈欣怡目前已向国际奥委会提交了B瓶检测和召开听证会的申请。
报导援引中国游泳协会负责人称，已要求陈欣怡积极配合调查，如实陈述事实，认真执行反兴奋剂规定，依法维护正当权益。
“中国游泳协会坚决反对使用兴奋剂，将主动配合国际体育仲裁法庭开展调查，并尊重国际体育仲裁法庭的最终决定。”该负责人并强调。
陈欣怡此前在里约奥运会女子100米蝶泳决赛中获得第四，成绩为56秒72。（完）
(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
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