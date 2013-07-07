中国与瑞士签署欧洲大陆国家首个自贸协定

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京7月6日 - 中国与欧洲大陆国家达成首个自由贸易协定。新华社周六报导称，中国与瑞士当日在北京正式签署两国间自由贸易协定。
中国商务部部长高虎城介绍称，中瑞自贸协定零关税比例高。协定生效后，瑞方将对中方99.7%的出口立即实施零关税，中方则将对瑞方84.2%的出口最终实施零关税。
“如果加上部分降税的产品，瑞士参与降税的产品比例是99.99%，中方是96.5%。这大大超过一般自贸协定中90%的降税水平。”他说。
中国是瑞士在亚洲的第一大贸易伙伴，瑞士是中国在欧洲的第八大贸易伙伴。2012年中瑞双边贸易额为263.1亿美元，今年前五个月双边贸易规模达到228.9亿美元，同比增长114.2%。截至今年5月，瑞士累计对华投资52亿美元。
此外，中国还在致力加入TPP(泛太平洋伙伴关系协议)。TPP目前共有12个成员国，覆盖全球50%的GDP(国内生产总值)，达成的是包括所有商品和服务在内的综合性自由贸易协议。而国务院常务会议近日原则通过的《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》，是中国加入TPP谈判中重要的一环。(完)
(发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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