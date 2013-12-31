中国2013年银团贷款规模位居日本外亚太地区之首

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月30日 -中国2013年银团贷款达成330宗交易，规模创下纪录高位1,168亿美元，较2012年的587亿美元几近翻番，超过亚太地区(除日本)其他任何市场。
这一强劲表现是在多重不利因素下实现的：人民币和美元流动性紧俏、市场对高风险行业愈发忧虑、在结构性改革和内需缺乏之际经济发展不旺等。
基建行业的巨额人民币贷款持续拉动市场，包括由中国进出口银行牵头的苏州中环快速路项目的229亿元人民币(38亿美元)15年期融资案，和国家开发银行安排的石家庄市两条轨道交通线路总额约200亿元的贷款案等。
中国银行公司金融部银团贷款主管王晓卓称，2013年银团贷款市场相当不错，尽管经济不算振奋人心；除了主要国有大行之外，商业银行也比以前更加积极。
不过，在6月中国银行间市场出现钱荒之后，中小型商业银行更多受到人民币融资突然收紧的影响。
一家主要商业银行的高层贷款官员表示，这对他们而言是困难的一年，尽管贷款数量在上升。他称，6月是分水岭，该行不得不放弃了下半年的几笔既定交易，就因为其他银行没钱可贷了。
同时，国家外汇管理局5月份发出通知，提出所有外资银行的参考贷存比为100%，随后境内美元贷款活动亦放缓。几家外资银行牵头的几笔贷款，所花费的时间长于预期，而且有些贷款最后未能达到预期规模。
境内贷款活动面临的另一个挑战来自风险较高行业。中国银监会3月对九大行业发出风险警告，具体包括房地产、工程机械等与经济周期变化密切相关的行业，以及钢铁、有色金属、水泥、煤化工、船舶制造、风电设备、光伏。这项警告，抑制了中国以及国际性银行对这些行业的贷款兴趣。
“可以做到回报与风险平衡的交易没有达成几笔，”一家大型国际银行驻上海的资深银行家表示。
“2013年各银行面临的风险增加，我们对那些风险行业发放的贷款开始出现问题，”这家中国商业银行业者的资深银行家表示。
2013年中国央行也采取了一系列放松市场监管的行动，银行家预计长期来看这将创造出新的机会。
中国人民银行7月取消贷款利率下限，让银行能够自主设定贷款利率。上年同期央行将贷款利率下浮区间调降至基准利率的30%。
10月时央行推出新指标贷款利率--贷款基础利率(LPR)，此为商业银行对其最优质客户执行的贷款利率，基于九家国内银行的加权平均利率并每日予以公布。
另外，一些银行业人士表示，新成立的上海自由贸易区可能为二级贷款市场的全面商业化试水。
但在采取放松利率管制的举措之后，境内贷款定价波幅并不大，因为银行仍然资金紧张。
中国银行的王晓卓称，没有哪宗贷款的定价低于人行基准利率的90%，大多数交易的利率仍是基准利率的100%或更高。
针对最高评等级别企业的美元贷款交易定价在200-250个基点左右，比2012年的交易区间更窄。2012年利率下调导致2013年第一季定价下滑，但下半年的表现保持稳定。例如，中国金融租赁公司国银租赁的1.3亿美元五年期贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点；国营铜生产商铜陵有色金属集团的1.4亿美元2.5年期交易，利率为Libor加码220个基点。(完)
(编译 石冠兰/张涛/王翔琼；审校 王兴亚/艾茂林)
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