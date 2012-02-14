中国外交部大使就叙利亚问题与阿盟秘书长会谈

特朗普寻求保险商帮助 以推翻奥巴马医改并实现平稳过渡
路透纽约/华盛顿2月27日 - 美国总统特朗普周一寻求美国最大的几家保险公司参与其推翻奥巴马医保(Obamacare)的计划，称需要他们的帮助，以平稳过渡到共和党的新医改计划。
路透北京2月14日---中国外交部大使李华新与阿拉伯国家联盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）进行会面，双方就叙利亚局势交换了意见。中国正寻求降低否决联合国涉叙决议草案所带来的外交损失。
本月初，中国与俄罗斯否决联合国安理会叙利亚问题决议草案。该草案支持阿盟敦促叙利亚总统阿萨德下台的诉求。
中国外交部周二称，李华新大使周一在开罗与阿拉比会面，双方进行了“非常坦诚和有益的交谈”。
中国一直表示，否决涉叙决议草案并不等同于支持阿萨德，中方只是想阻止局势恶化。
但阿拉比此前表示，中俄否决该草案，在外交上失信于阿拉伯世界。沙特国王阿布杜拉也称，中俄投否决票是“不友好”之举。
根据外交部网站声明，李华新表示：“中国和阿拉伯国家之间有着非常传统的友好合作关系，在政治上保持密切的磋商和协调。”
声明称：“在最近叙利亚局势不断升级的情况下，他此次访问埃及、阿盟和其他阿拉伯国家主要目的就是介绍中国的立场和基本政策，同时也听取阿方的想法。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约/华盛顿2月27日 - 美国总统特朗普周一寻求美国最大的几家保险公司参与其推翻奥巴马医保(Obamacare)的计划，称需要他们的帮助，以平稳过渡到共和党的新医改计划。
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透北京2月28日 - 针对乐天集团决定同意就“萨德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议，新华周一晚间发布时评指出，毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。对于这样的乐天，中国不欢迎。