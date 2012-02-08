中国强烈回应英国外交大臣的指责

路透北京2月8日电---中国周三表示，在中国否决联合国安理会敦促叙利亚总统阿萨德下台决议草案一事中，英国外交大臣黑格（William Hague）对中国的指责“极不负责任”。

中国外交部发言人刘为民还表示，黑格的指责“别有用心”，这是中国否决联合国涉叙决议草案後语气最强烈的评论。

中俄否决该决议草案後，西方和阿拉伯国家表示愤怒。黑格称，中俄站到了阿拉伯世界的对立面。

刘为民表示：“这样的指责极不负责任，别有用心，中方完全不能接受。”

“在叙问题上，中方始终将维护叙人民的根本和长远利益，维护叙及地区的和平与稳定作为出发点。”

“中方在安理会的投票立场是基於《联合国宪章》的宗旨和原则，基於中国长期奉行的外交政策，也是为了维护广大发展中国家的根本和长远利益。”

“与有关方面一道，中方为缓和叙利亚紧张局势做了大量工作，有目共睹。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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