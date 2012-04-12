中国对叙政府决定停火表示欢迎

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透北京4月12日电---中国外交部周四表示，中方欢迎叙利亚政府决定停火，也呼吁该国反对派武装立即停火。
外交部发表声明称，“中方欢迎叙政府的有关决定，这有助於缓和叙紧张局势。同时，中方也呼吁叙反对派武装立即停火，执行安南‘六点建议’。”
霍姆斯（Homs）、哈马（Hama）和伊德利卜（Idlib）等上周遭到政府军持续轰炸的省份，在早上6点（0300 GMT）停火最後期限过後恢复平静。大马士革的一位活动分子称，首都也是一片寂静。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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