中国将派军舰参与叙化武海运护航

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透北京12月19日 -中国外交部周四称，将派军舰参与叙利亚化学武器海运护航，协助保护一艘经特别改装后用于销毁叙化武的美国舰只。
叙化武将在这艘美国舰只上被销毁，因为进口到任何国家都过于危险。国际社会尚未就销毁化武工作进行过程中该船抛锚的位置达成共识。
“中方决定派军舰参与叙化武海运护航，”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
她表示，这是中方落实安理会第2118号决议和禁化武组织关于销毁叙化武各项决定的又一重要举措。
“中方希望叙化武销毁能够安全、顺利完成，这有助于叙问题政治解决，增进地区安全，符合各方利益。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。