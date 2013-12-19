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时事要闻 | 2013年 12月 19日 星期四 18:58 BJT

中国将派军舰参与叙化武海运护航

路透北京12月19日 -中国外交部周四称，将派军舰参与叙利亚化学武器海运护航，协助保护一艘经特别改装后用于销毁叙化武的美国舰只。

叙化武将在这艘美国舰只上被销毁，因为进口到任何国家都过于危险。国际社会尚未就销毁化武工作进行过程中该船抛锚的位置达成共识。

“中方决定派军舰参与叙化武海运护航，”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

她表示，这是中方落实安理会第2118号决议和禁化武组织关于销毁叙化武各项决定的又一重要举措。

“中方希望叙化武销毁能够安全、顺利完成，这有助于叙问题政治解决，增进地区安全，符合各方利益。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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