陈德铭：中国正从叙利亚撤回人员

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透北京3月7日电（记者 韩碧如/王兰）---中国商务部部长陈德铭周三称，中国正从叙利亚撤回工作人员。
陈德铭表示，最後将留下100左右对资金、设备、项目进行保护。他没有透露中国在叙利亚公民及项目的总数目。
他对记者表示：“保护中国企业在海外投资的财产安全、项目安全，保护中国公民特别是工程施工队伍人员在海外的安全，特别是人身安全，这是中国政府各个部门，也包括我所工作的商务部应该认认真真执行的。”
联合国近期召开闭门会议，商讨美国提出的叙利亚问题决议草案。中国本周派特使前往大马士革，与叙政府及有关各方交换意见。
去年10月和今年2月，中国与俄罗斯两次否决联合国安理会的叙利亚问题决议草案，引发国际社会的谴责。
利比亚去年爆发内战，让中国有些猝不及防。从利比亚撤离的近3.6万名中国侨民中，有些是通过紧急租船撤离，有些则是徒步或乘车撤到埃及。
陈德铭称，中国在利比亚有一百多亿美元的工程项目，这些项目中绝大部分是在利比亚的城市和城郊的住宅项目。
“非常惨重的是，这些项目在利比亚的动乱和内战中间，在一些外国力量的干预中间，遭到了炮火的严重袭击，损失是严重的，”他说。
“所以我们也跟利比亚政府交涉，希望利比亚政府按照国际的惯例和法律，要正确处理和赔偿这些项目。”
他指出，中国正评估利比亚的安全条件，而这些条件还有待进一步完善才能恢复项目重建。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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