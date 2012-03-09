中国将再派特使前往中东与法国 讨论叙利亚危机

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京3月9日电---中国周五称，将再派一名特使前往中东和法国，与相关方讨论叙利亚危机，从而阻止叙暴力活动发生。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称，外交部部长助理张明将於3月10日至14日访问沙特和埃及，3月14日至16日访问法国。
刘为民称，张明将与阿盟等地区组织有关负责人就叙利亚局势交换意见，以推动叙问题的公正、和平、妥善解决。
刘为民称，会谈将重点围绕中方关於政治解决叙利亚问题的六点主张。主张内容包括反对借“人道主义”之名，干涉叙利亚内部事务；以及呼吁维护联合国安理会团结。
刘为民并未提供其他细节，但表示，中方支持联合国-阿盟叙利亚危机联合特使安南近期访问大马士革展开斡旋。
他说，中方“期待安南先生运用自己的智慧和经验，推动叙各方停止暴力行动，开启政治对话进程”。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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