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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 14日 星期二 11:34 BJT

中国外交部称叙利亚总统特使将访华

中国外交部发言人秦刚周一表示，叙利亚总统特使夏班将於周二抵华进行访问，期间将与中国外交部部长杨洁篪会面。中国外交部还表示，中方也在考虑近期邀请叙利亚有关反对派组织访华。图为叙利亚总统特使夏班。

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