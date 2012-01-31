版本:
中国
时事要闻 | 2012年 2月 1日 星期三 07:32 BJT

中国反对强行推动叙利亚政权更迭

路透北京2月1日电---新华社周二称，中国坚决反对使用武力解决叙利亚危机。目前叙利亚暴力活动升级，已造成数以千计平民死亡。

新华社快讯称，坚决反对强行推动“政权更迭”等违背《联合国宪章》的宗旨和原则以及国际关系基本准则的作法。

报导并未提供更多细节。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐