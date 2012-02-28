希拉里谴责中方涉叙立场 中国称完全不能接受

路透北京2月27日电（记者 Chris Buckley）---在美国国务卿希拉里批评中国在叙利亚问题上的立场後，中国周一回应称，该言论令人完全不能接受。《人民日报》称，伊拉克战争後，美国“超级傲慢地”以阿拉伯人民的名义喊话。

希拉里周五称，中俄否决联合国涉叙决议草案“卑劣”。

希拉里表示：“他们不仅挡在叙利亚人民奋斗的道路上，而且挡在整个阿拉伯的觉醒道路上”。中俄反对西方和阿拉伯国家要叙总统阿萨德下台的呼声。

中国也为其政策进行激烈辩解。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“美方有关人员的讲话我们完全不能接受。”

“中方着眼于维护叙利亚和阿拉伯人民的根本和长远利益，维护叙利亚及中东地区的和平稳定。”

《人民日报》发表社论称：“美国扮演阿拉伯人民‘庇护者’的初衷不难想象。问题是，这种高高在上、舍我其谁的超级傲慢与自信有什麽道义支撑？”

“直到今天，伊拉克暴力事件仍层出不穷，百姓安全无法保障。单单这一件事，就足以让人们对美国的政策初衷以及所发挥的作用画一个大大的问号。”

（完）编译：黎黎 发稿：王燕焜

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