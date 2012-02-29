中国支持对叙利亚开展人道主义救援

新华社周三报导称，杨洁篪在周二晚与阿拉伯联盟秘书长阿拉比(Nabil Elaraby)的通话中发表上述说法。

但他的讲话明显是对阿盟的安抚，之前中国对叙利亚危机的处理方式，以及与俄罗斯联手否决旨在让阿萨德下台的安理会决议草案，引发了阿盟的强烈不满。