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时事要闻 | 2012年 2月 29日 星期三 10:25 BJT

中国支持对叙利亚开展人道主义救援

路透北京2月29日电---中国外交部长杨洁篪表示，中国支持国际社会对叙开展人道主义救援。法国稍早表示，联合国正在起草有关叙利亚问题新的安理会决议草案，以帮助对叙利亚境内遭镇压地区进行援助。

新华社周三报导称，杨洁篪在周二晚与阿拉伯联盟秘书长阿拉比(Nabil Elaraby)的通话中发表上述说法。

对於法国宣称联合国正在起草有关叙利亚问题新的安理会决议草案，寻求结束叙境内的暴力冲突，以及能对冲突受害者进行人道主义援助一事，新华刊载的杨洁篪讲话未予提及。

但他的讲话明显是对阿盟的安抚，之前中国对叙利亚危机的处理方式，以及与俄罗斯联手否决旨在让阿萨德下台的安理会决议草案，引发了阿盟的强烈不满。

杨洁篪对阿拉比表示：“当务之急是叙冲突各方立即停止一切暴力行动，尽快开启包容性政治对话，共商改革方案。”

杨洁篪补充说：“国际社会应为此创造有利条件，并对叙开展人道主义救援。”（完）

编译：王燕焜 发稿：张家伟

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