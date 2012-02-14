阿盟提议向叙利亚派驻维和部队 中国未明确表态

特朗普寻求保险商帮助 以推翻奥巴马医改并实现平稳过渡
路透纽约/华盛顿2月27日 - 美国总统特朗普周一寻求美国最大的几家保险公司参与其推翻奥巴马医保(Obamacare)的计划，称需要他们的帮助，以平稳过渡到共和党的新医改计划。
路透北京2月13日电---中国外交部周一称支持阿盟在叙利亚问题上的斡旋努力，但未表态支持阿盟所呼吁的向叙利亚派出维和人员计划。
“中方呼吁并支持阿盟继续其政治斡旋努力，为叙利亚问题的和平、妥善解决发挥积极和建设性作用，”外交部发言人刘为民在例行记者会上称。
“联合国应在《联合国宪章》宗旨和原则以及国际关系基本准则基础上提供建设性帮助。”
“联合国有关机构在叙利亚问题上的行动应有助於缓解紧张局势，有助於推动政治对话，化解分歧，有助於维护中东地区的和平稳定，而不应使问题复杂化。”
中国国家副主席习近平周二访问白宫时，料涉及叙利亚问题。中国外交部称，国务委员戴秉国周一和美国国务卿希拉里通电话时，讨论了叙利亚危机和习近平访美事宜。
戴秉国说道，“叙利亚问题本质上是叙内部事务。”
“我们的所做所为光明磊落，是经得起历史检验的，”戴秉国在谈及中国在叙利亚问题上的政策时称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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