中国副外长翟隽周五将访问叙利亚

路透北京2月16日电---中国外交部周四称，副外长翟隽周五将访问叙利亚。中国数天前称，联合国在处理叙利亚问题上应谨慎，否则将导致更严重的流血冲突。

中国和俄罗斯本月初否决了联合国安理会支持阿盟敦促叙利亚总统阿萨德下台的决议草案。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称，翟隽副外长将於周五和周六访问叙利亚，具体日程还在安排中。

中国外交部本周稍早称，李华新大使周一在开罗会见了阿盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）就叙利亚问题进行了“非常坦诚和有益”的交谈。阿拉比之前谴责中国对联合国涉叙决议草案投否决票。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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