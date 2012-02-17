中国称尚未接到参加涉叙会议邀请

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透北京2月17日电---中国方面周五称，该国尚未接到参加下周在突尼斯召开的商讨叙利亚问题会议的正式邀请，因此不能确定是否参加会议。
2月24日召开的“叙利亚之友”会议，目的是寻求和平解决叙利亚危机的途径。
美国国务卿希拉里、欧盟及阿盟国家外长将参加此次会议。
刘为民称，“关於‘叙利亚之友’会议，一些细节还不明确。”
中国外交部副部长翟隽周五访问叙利亚，以通过外交努力推动解决叙利亚危机。
联合国大会周四以压倒性多数通过叙利亚问题决议，加大施压力度迫使该国总统阿萨德下台。俄罗斯同中国等国家投了反对票。联大决议不具有法律约束力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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