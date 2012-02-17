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时事要闻 | 2012年 2月 17日 星期五 19:01 BJT

中国称尚未接到参加涉叙会议邀请

路透北京2月17日电---中国方面周五称，该国尚未接到参加下周在突尼斯召开的商讨叙利亚问题会议的正式邀请，因此不能确定是否参加会议。

2月24日召开的“叙利亚之友”会议，目的是寻求和平解决叙利亚危机的途径。

美国国务卿希拉里、欧盟及阿盟国家外长将参加此次会议。

刘为民称，“关於‘叙利亚之友’会议，一些细节还不明确。”

中国外交部副部长翟隽周五访问叙利亚，以通过外交努力推动解决叙利亚危机。

联合国大会周四以压倒性多数通过叙利亚问题决议，加大施压力度迫使该国总统阿萨德下台。俄罗斯同中国等国家投了反对票。联大决议不具有法律约束力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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