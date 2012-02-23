中国称不出席“叙利亚之友”会议

法国总统候选人菲永民调支持率继续下滑 料无缘第二轮对决
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。
路透北京2月23日电---中国周四称，不会接受“叙利亚之友”会议邀请，将不参加本周在突尼斯首都召开的涉叙国际会议。
在西方大国和阿盟的支持下，“叙利亚之友”周五将聚首突尼斯，寻求就如何结束叙利亚暴力活动达成一项国际协议，预计将向叙总统阿萨德施压，促使其下台。
美国国务卿希拉里将出席会议。
新华社援引外交部发言人洪磊的说法称，中国难以出席此次会议。
中国一再重申，中方不支持使用武力或武力威胁介入叙利亚，呼吁各方停止暴力活动，并展开谈判。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。
路透华盛顿3月2日 - 据Indianapolis Star周四报导，美国副总统彭斯担任印第安纳州长期间，偶尔在讨论敏感事件及国土安全问题时使用私人邮箱处理公务，且该账户去年夏季遭到黑客攻击。
路透华盛顿3月2日 - 一名直接知悉情况的消息人士周四称，美国白宫提议将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减四分之一，将矛头对准气候变化项目，以及那些旨在防止空气和水受到污染的项目。