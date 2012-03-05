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时事要闻 | 2012年 3月 5日 星期一 18:59 BJT

中国将派特使前往叙利亚缓和危机

路透北京3月5日电---中国周一称，将派遣特使前往叙利亚，力求阻止叙利亚境内的暴力活动。中国与西方和阿拉伯国家存在分歧，後者要求加强行动，控制叙总统阿萨德部队。

中国外交部称，前中国驻叙利亚大使李华新周二起将对叙利亚进行为期两日的访问，宣传中国上周末出台的旨在结束叙暴力的六点准则。

中国外交部发言人刘为民提醒称，冲突已导致叙利亚难民涌入黎巴嫩。

刘为民在例行记者会上称，目前叙利亚局势持续升温，变得越发严重。叙利亚各派别冲突仍很尖锐，国际社会对如何早日解决叙利亚危机看法不同。

刘为民称，尽管情况极为复杂，局势依旧紧张，中国仍坚持基於政治途径，解决叙利亚危机。

刘为民称，中国认为，基於叙利亚事态近期发展和变化，中方有必要进一步解释其政策和提议。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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