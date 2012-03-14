中国给予叙利亚200万美元人道援助

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透北京3月14日电---新华社周三报导称，中国政府将通过红十字国际委员会向叙利亚人民提供200万美元的紧急人道主义现汇援助。不过并无迹象表明中国对叙利亚问题的立场有所转变。
中国同俄罗斯两次否决联合国安理会就叙利亚问题的决议草案，引发西方和阿拉伯国家的不满。
中国外交部部长助理张明日前作为特使前往埃及商讨叙利亚问题。他表示，中国决定提供紧急人道主义援助，表达了中国人民对叙利亚人民的关心和同情。
张明敦促联合国安理会采用“各方普遍接受”决议，重申中方的立场是“决议草案如果包含授权动武，或者强行推动政权更迭……都是不可取的”。
据新华报导，张明称，中方认为只有叙利亚人民才有权力决定叙利亚国家的前途和命运。
张明结束埃及之行後还将访问沙特和法国。此前，联合国与阿拉伯国家联盟特使安南（Kofi Annan）访问叙利亚，努力推动该国结束暴力冲突。
中国特使、前驻叙利亚大使李华新上周访问叙利亚，敦促叙政府及有关各方停止使用暴力，积极配合联合国、国际红十字会等组织缓解有关地区的人道主义状况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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