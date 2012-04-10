中国呼吁叙各方信守联合国停火协议

在周二“最後期限”前几个小时，叙利亚部队炮轰村庄、在前线开火，有反对派人士指控政府军进行屠杀。许多人质疑，长达13个月的叙冲突或演变为全面内战。

国际斡旋特使、联合国前秘书长安南此前提出六点和平计划，旨在结束叙利亚冲突，周二是其设立的叙利亚政府军从城镇撤出军队和重型武器的最後期限，48个小时後，即4月12日晚，叙利亚部队和反对派应实现停火。（完）