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时事要闻 | 2012年 4月 19日 星期四 18:17 BJT

中国称考虑向叙利亚派遣观察员

路透北京4月19日电---中国政府周四表示，正在研究在联合国特派团框架内向派遣观察员的可能性。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上表示，这个问题正在认真研究。

联合国秘书长潘基文表示，联合国将向叙利亚派遣300名观察员，执行监督叙利亚停火的任务。

潘基文对安理会表示，叙利亚并未完全遵守其从城镇撤军和撤离重型武器的义务，且尚未发出致力於和平承诺的“明显信号”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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