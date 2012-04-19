中国称考虑向叙利亚派遣观察员

韩国乐天草率决定无异为虎作伥 中国不欢迎这样的乐天--新华
路透北京2月28日 - 针对乐天集团决定同意就“萨德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议，新华周一晚间发布时评指出，毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。对于这样的乐天，中国不欢迎。
路透北京4月19日电---中国政府周四表示，正在研究在联合国特派团框架内向派遣观察员的可能性。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上表示，这个问题正在认真研究。
联合国秘书长潘基文表示，联合国将向叙利亚派遣300名观察员，执行监督叙利亚停火的任务。
潘基文对安理会表示，叙利亚并未完全遵守其从城镇撤军和撤离重型武器的义务，且尚未发出致力於和平承诺的“明显信号”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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