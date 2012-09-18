中国称叙利亚政治过渡必须由叙人民主导

路透北京9月17日电---中国外交部长杨洁篪周一对叙利亚反政府组织的一个代表团表示，叙利亚政治过渡进程必须由叙利亚人民主导。他还重申了中国反对外部力量干预叙利亚的立场。

中国一再表示对叙利亚冲突双方不设立场，并敦促叙政府同反对派对话，采取措施满足民众政治变革要求。中国也称叙利亚应成立过渡政府。

杨洁篪会见了叙利亚反对派组织“全国民主变革力量民族协调机构”总协调员阿卜杜勒阿济姆（Hasan Abdul-Azim）。

在外交部网站发布的声明中，杨洁篪对阿卜杜勒阿济姆表示：“当前叙利亚局势更趋严峻，但武力解决不了问题，政治解决的正确方向不能动摇。”

“叙利亚人民的意愿和选择应得到充分尊重，政治过渡进程必须由叙利亚人民主导，不能由外部强加。”

据外交部，杨洁篪呼吁叙利亚各方配合国际和平特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）的斡旋努力，并重申北京反对任何形式的暴力行动。

外交部称，阿卜杜勒阿济姆介绍了“全国民主变革力量民族协调机构”提出的有关停火、释放囚犯、保障人道主义准入和开启政治过渡的“四点倡议”。

叙利亚总统阿萨德的特使夏班（Bouthaina Shaaban）8月访问了北京，当时中国也重申了希望叙政府与反对派对话的呼吁。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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