王毅与叙利亚反对派领导人在京会面

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京4月16日 -中国外交部称，中国外交部长王毅本周与叙利亚反对派组织“反对派和革命力量全国联盟”主席杰尔巴(AhmadJarba)会面，称中国支持政治解决叙利亚冲突。
王毅表示，中方愿为推动叙问题的政治解决继续发挥建设性作用，愿就此与包括全国联盟在内的叙各方保持沟通对话。
“中方在叙问题上重视的是叙人民的整体和长远利益，维护的是中东地区的和平稳定。”
杰尔巴表示，叙利亚“反对派和革命力量全国联盟”也寻求政治解决叙利亚危机。
“如果叙政府有诚意，全国联盟愿意参加第三轮日内瓦谈判。”
中国官方媒体报道称，杰尔巴本周率团抵达北京，与王毅、中国外交部其他官员以及中国学者举行会晤。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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