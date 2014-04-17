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时事要闻 | 2014年 4月 17日 星期四 09:17 BJT

王毅与叙利亚反对派领导人在京会面

路透北京4月16日 -中国外交部称，中国外交部长王毅本周与叙利亚反对派组织“反对派和革命力量全国联盟”主席杰尔巴(AhmadJarba)会面，称中国支持政治解决叙利亚冲突。

王毅表示，中方愿为推动叙问题的政治解决继续发挥建设性作用，愿就此与包括全国联盟在内的叙各方保持沟通对话。

“中方在叙问题上重视的是叙人民的整体和长远利益，维护的是中东地区的和平稳定。”

杰尔巴表示，叙利亚“反对派和革命力量全国联盟”也寻求政治解决叙利亚危机。

“如果叙政府有诚意，全国联盟愿意参加第三轮日内瓦谈判。”

中国官方媒体报道称，杰尔巴本周率团抵达北京，与王毅、中国外交部其他官员以及中国学者举行会晤。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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