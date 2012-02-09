版本:
中国
时事要闻 | 2012年 2月 9日 星期四 17:35 BJT

中国证实叙利亚反对派代表团访华

路透北京2月9日电---中国外交部周四证实，叙利亚一个反对派组织代表团本周访问了中国，期间外交部副部长翟隽予以会见。

外交部发言人刘为民在例行记者会上称：“中方同包括叙反对派在内的叙问题有关各方都保持着联系和沟通。”

中国同俄罗斯上周末在联合国安理会否决了叙利亚问题决议草案。西方国家对中俄此举予以谴责。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐