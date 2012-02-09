中国证实叙利亚反对派代表团访华

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透北京2月9日电---中国外交部周四证实，叙利亚一个反对派组织代表团本周访问了中国，期间外交部副部长翟隽予以会见。
外交部发言人刘为民在例行记者会上称：“中方同包括叙反对派在内的叙问题有关各方都保持着联系和沟通。”
中国同俄罗斯上周末在联合国安理会否决了叙利亚问题决议草案。西方国家对中俄此举予以谴责。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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