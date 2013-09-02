中国高度关切任何针对叙利亚的单边军事行动--外交部

路透北京9月2日 - 在美国周末决定推迟对叙利亚军事打击之后，中国外交部周一称，高度关切任何针对叙利亚的单边军事行动，认为在联合国调查结果出来前各方均应避免预断调查结果。

中国外交部新闻发言人洪磊在例行新闻发布会上并称，美国已经就叙利亚使用化学武器一事向中方做出说明。

美国总统奥巴马周六推迟动用部署在叙利亚海域的五艘驱逐舰发动巡航导弹打击，欲先寻求国会的批准，这实际等于将对叙利亚的打击行动至少推迟了九天。

另有美国国防部官员周日表示，尼米兹号核动力航空母舰及其战斗群中的其它军舰正驶往红海，以在必要时支援美国对叙利亚实施有限度的打击。(完)

(翻译 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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