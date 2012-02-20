《人民日报》称西方国家做法可能引发叙利亚内战

路透北京2月20日电---《人民日报》海外版周一评论文章称，西方国家全力支持叙利亚反对派的做法，可能引发叙利亚大规模内战。

本月中国和俄罗斯在联合国安理会针对叙利亚问题决议草案的投票中行使否决权，令西方和阿拉伯国家感到不满。

中国此後派外交部副部长翟隽作为政府特使前往叙利亚，寻求外交解决方案。翟隽周六在大马士革与叙利亚总统巴沙尔·阿萨德会面，支持以全民公投新宪法和举行议会选举的方式解决危机。

《人民日报》评论文章表示，中国坚决反对通过武装干涉在任何国家实行政权更迭。

“如果西方国家继续像现在这样全力支持叙利亚反对派，那麽，最终大规模内战爆发、从而引致外国武装干预的可能就无法避免。”中国国际问题研究所所长曲星写道。

曲星认为，当时安理会叙利亚决议如果通过，叙利亚的冲突会比现在更惨烈。

“巴沙尔会因被逼到墙角而破釜沉舟，而反对派则因受到鼓舞而步步紧逼，叙利亚的冲突肯定比现在更惨烈。”（完）

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