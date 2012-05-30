中国重申反对军事介入叙利亚

路透北京5月30日电---中国周三重申，中方反对军事介入叙利亚，也不支持强行进行政权更迭，并再次呼吁各方支持安南的和平计划及斡旋努力。

反对阿萨德的西方和阿拉伯国家将残杀行为完全归咎於叙利亚政府，但叙政府已否认了这一指控。胡拉镇屠杀案是叙利亚危机爆发以来，该国发生的最严重屠杀事件。