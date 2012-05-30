中国重申反对军事介入叙利亚

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京5月30日电---中国周三重申，中方反对军事介入叙利亚，也不支持强行进行政权更迭，并再次呼吁各方支持安南的和平计划及斡旋努力。
叙利亚胡拉镇发生屠杀平民事件，西方政府介入的压力加大。联合国维和行动负责人周二称，该事件像亲政府民兵所为。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称：“中方反对军事介入，也不支持强行政权更迭，解决的根本途径还是各方全面支持安南斡旋努力。”
许多西方政府已驱逐叙利亚高级外交使节，抗议叙利亚屠杀平民行为。刘为民没有直接回复中方是否会驱逐叙利亚驻华大使。
“我没有听说叙利亚驻华使馆有什麽影响。”
反对阿萨德的西方和阿拉伯国家将残杀行为完全归咎於叙利亚政府，但叙政府已否认了这一指控。胡拉镇屠杀案是叙利亚危机爆发以来，该国发生的最严重屠杀事件。
法国总统奥朗德周二称，如果得到联合国安理会支持，不排除军事介入叙利亚的可能。
澳大利亚外交部长卡尔（Bob Carr）周三称，军事介入叙利亚需进行全面讨论，因为此事存在极大风险。澳大利亚此前一天驱逐了两名叙利亚外交人员。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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