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时事要闻 | 2012年 5月 30日 星期三 17:50 BJT

中国重申反对军事介入叙利亚

路透北京5月30日电---中国周三重申，中方反对军事介入叙利亚，也不支持强行进行政权更迭，并再次呼吁各方支持安南的和平计划及斡旋努力。

叙利亚胡拉镇发生屠杀平民事件，西方政府介入的压力加大。联合国维和行动负责人周二称，该事件像亲政府民兵所为。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称：“中方反对军事介入，也不支持强行政权更迭，解决的根本途径还是各方全面支持安南斡旋努力。”

许多西方政府已驱逐叙利亚高级外交使节，抗议叙利亚屠杀平民行为。刘为民没有直接回复中方是否会驱逐叙利亚驻华大使。

“我没有听说叙利亚驻华使馆有什麽影响。”

反对阿萨德的西方和阿拉伯国家将残杀行为完全归咎於叙利亚政府，但叙政府已否认了这一指控。胡拉镇屠杀案是叙利亚危机爆发以来，该国发生的最严重屠杀事件。

法国总统奥朗德周二称，如果得到联合国安理会支持，不排除军事介入叙利亚的可能。

澳大利亚外交部长卡尔（Bob Carr）周三称，军事介入叙利亚需进行全面讨论，因为此事存在极大风险。澳大利亚此前一天驱逐了两名叙利亚外交人员。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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