国际社会需适应中国在国际问题中新角色--《人民日报》海外版

路透北京2月7日电---《人民日报》海外版发表文章称，中国已坐上了国际舞台的主桌，在叙利亚等国际纠纷中必须勇敢地说出自己的想法，国际社会需要适应中国这一新角色。该文称，中国在联合国安理会否决关於叙利亚问题决议草案一事，表明中国并非“橡皮图章”。

中国方面表示，该国同俄罗斯一道否决关於叙利亚问题的决议草案，并不是有意支持叙利亚领导人。

阿盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）称，俄罗斯和中国否决关於叙利亚问题的决议草案，在外交上失信于阿拉伯世界。

但《人民日报》海外版文章称，在叙利亚问题上，中国正是用自身的行动来扞卫《联合国宪章》的宗旨与原则以及国际关系基本准则。

文章作者阮宗泽是国际问题研究专家。他写道：“叙利亚局势正在恶化，而中俄的否决之举，为叙利亚问题的软着陆提供了‘机会之窗’，这一机会不容浪费。”

“今天，由於自身力量的快速增强，中国已坐上了国际舞台的主桌，需要适应在聚光灯下的新环境，国际社会同样需要适应中国这一新角色，”他说。

“尽管这意味着在处理和应对纷繁复杂的国际事务时，将面临着更加艰难复杂的取舍、抉择，但是中国必须勇敢地说出自己的想法，积极参与塑造公正、合理的国际政治新秩序。”

他还称，中国投否决票是阻止安理会沦为“橡皮图章”。

“对国际社会而言，应当为叙利亚国内的政治和解创造条件，推动政治对话、化解分歧，维护中东地区的和平与稳定，”他写道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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