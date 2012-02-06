《人民日报》评论阐述否决叙利亚草案的原因

路透北京2月6日电---人民日报周一刊载评论，阐述中国对叙利亚问题决议草案投否决票的原因，称西方国家强行推动利比亚、阿富汗和伊拉克政权更迭都是反面教材。

“叙利亚局势继续恶化，平民伤亡数字上升。否决安理会决议草案，并不意味着任由令人焦心的状况继续下去，”发表在《人民日报上》的评论写道。

评论称，中国投了否决票，恰恰是对叙利亚人民的根本利益负责。该评论作者笔名钟声，常发表关於外交政策的评论。

“当前，叙利亚的局势十分复杂。简单地支持一方，打压另一方，看似有助於带来转机，实则是在埋下新的祸根，”评论称。

“利比亚就是一部反面教材。北约国家滥用安理会有关设立禁飞区的决议，直接向利比亚交战一方提供火力支援，”评论写道。

“伊拉克和阿富汗的惨剧足以擦亮世人的眼睛。强力阻止人道主义灾难，听上去充满正义感和责任担当。但政权更迭後十余年无法停息的袭击和爆炸就不是人道主义灾难了吗？”

中国与俄罗斯一道对叙利亚问题决议草案投否决票可能加剧与美国之间的矛盾。中国国家副主席习近平将於下周访美。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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