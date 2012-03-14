温家宝称中国未偏袒叙利亚任何一方

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透北京3月14日电---中国国务院总理温家宝周三称，在叙利亚问题上，中国不会偏袒任何一方，他对叙利亚人民正遭受苦难深表同情，但这并不意味中国的外交立场会改变。
温家宝在“两会”结束时召开新闻发布会称：“在叙利亚问题上，中国没有私利，不会偏袒任何一方，包括叙利亚政府。”
中国和俄罗斯反对联合国谴责叙总统阿萨德，西方和阿拉伯国家对此表示不满。中俄还对阿萨德要求改革表示欢迎，其中包括承诺举行大选。
温家宝称：“在阿拉伯世界的变革中，中国的立场将会为阿拉伯各国所理解，并且赢得信任，最终会增进中国与阿拉伯的关系。”
温家宝还呼吁，叙利亚各方应立即停止对无辜平民的杀戮。中国尊重叙利亚人民要求变革和维护自身利益的合理诉求。（完）
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