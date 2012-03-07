陈德铭：中国正从叙利亚撤回人员

中国商务部部长陈德铭周三称，中国正从叙利亚撤回工作人员，最後将留下100左右对资金、设备、项目进行保护。他没有透露中国在叙利亚公民及项目的总数目。陈德铭称，中国在利比亚有一百多亿美元的工程项目，这些项目中绝大部分是在利比亚的城市和城郊的住宅项目。路透