中国官媒称叙利亚危机仍有希望和平解决

路透北京2月19日电---新华社周日发表英文评论称，叙利亚危机仍有希望通过对话和平解决，任何武力介入只能让该地区局势更加动荡。

中国同俄罗斯本月否决了联合国安理会就叙利亚问题的决议草案，此举惹恼了西方和阿拉伯国家。

面对指责，中国派大使前往该地区寻求外交解决途径，中国外交部副部长翟隽周六在大马士革会见阿萨德，并对他的新宪法公投和多党选举计划表示支持。

新华在文章中称：“中方同许多国家一样，认为叙利亚危机仍有希望通过反对派与政府间的和平对话解决，并非像一些西方国家所说的对话时间已经所剩不多。”

“在叙利亚反对派中，已经出现了一些愿意与叙政府对话的声音，他们并警告那些寻求外部力量干预的人不要变成西方的工具，”文章补充说。

“但是，这些呼吁内部和平对话的声音却在西方媒体报导中被有意或无意地忽略了，他们反而传递出这样一种错误印象，即不同反对力量已经达成广泛共识，他们希望外国介入他们的国家。”

新华称，外国介入叙利亚不会发挥作用。

“以前的例子表明，公然的外部介入并没有如西方国家承诺的那样带来和平与繁荣。流血事件仍在外国力量介入并前去‘帮忙’的伊拉克、索马里和阿富汗上演。” （完）编译：侯雪苹 发稿：程芳

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