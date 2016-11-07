中国银监会副主席称不良贷款上升引发系统性金融风险的可能性不大

Reuters11月7日 - 路透北京11月7日 - 中国银监会副主席王兆星近日称，与国际比较，中国商业银行不良贷款水平并不高，由不良贷款上升引发系统性金融风险的可能性并不大。

他在《中国金融》杂志撰文指出，从目前中国银行业各项指标看，只要中国经济不出现断崖式下滑，资本市场、房地产市场不出现巨大波动，企业不出现大面积倒闭等，信贷风险就是可控的。

“国际上不存在所谓的不良贷款水平的警戒线和危机临界线。”文章称，“从单个银行看，银行贷款不良率是否过高，关键是要看其能否在不影响正常经营的情况下，通过拨备、利润和资本三道防线吸收消化不良贷款。”

从银行体系看，是否会引发系统性金融危机，除银行业整体不良贷款水平外，还取决于整体经济运行情况、实体经济健康状况、企业债务杠杆水平及财务状况，以及银行业的整体流动性状况、资本充足水平和损失拨备水平等。

文章指出，近年来因中国经济进入“三期叠加”阶段，同时进入去杠杆、去产能、去库存的困难期，不良贷款水平有所上升，但中国银行业可用于抵补风险的拨备、资本和利润明显增长，有充分的能力吸收贷款损失。

“从目前我国银行业的拨备覆盖率、资本充足率、盈利水平等指标看，只要我国经济不出现断崖式下滑，资本市场、房地产市场不出现巨大波动，企业不出现大面积倒闭等，信贷风险就是可控的。”文章称。

此外，随着中国经济和产业结构调整不断深入，新旧动能接续转换不断加快，银行新的利润增长点涌现，对风险的吸收能力也会得到新的提高。

中国银监会数据显示，二季度末商业银行（境内外法人口径）不良贷款率1.75%，与上季末持平，信贷资产质量总体可控；拨备覆盖率为175.96%，较上季末上升0.93个百分点，针对信用风险计提的减值准备较为充足。2015年末，中国商业银行不良贷款率为1.67%，拨备覆盖率为181.18%。

根据世界银行的统计，截至2015年末，美国银行业不良率为1.52%、日本为1.64%、英国为1.44%、法国为4.5%、德国为2.34%。而受欧债危机等因素影响，希腊、意大利、葡萄牙、西班牙等欧洲国家银行业不良率大体都在10%以上。

**多举防控不良贷款迅速上升**

文章并提到，不良贷款并不完全等于坏账或损失。一方面，根据中国现行规定，不良贷款是以贷款本息预期是否会有损失来判断的，但预期损失并不等于实际发生的损失。在三类不良贷款中，只有损失类贷款是确定会发生损失的，而次级和可疑类贷款仅可能会造成一定损失。

另一方面，对于次级和可疑类贷款，划入不良后也有可能随着企业业绩改善而被全额或部分收回。同时，不良贷款有可能通过风险缓释得以减少损失，如采取债务重组、处置抵质押物等措施，并不必然全部发生损失。

“目前我国银行业的不良贷款中，绝大部分是次级和可疑类贷款，只有九分之一属于收回无望的损失类贷款。”文章称。

但文章强调，银行机构应高度重视不良贷款水平的上升。在加强信贷风险防控、持续增强风险抵补能力的同时，及时主动实施贷款重组，促进不良贷款资产向好迁徙；综合运用贷款展期、增加授信、追加抵押、资产置换及债权转股权等措施，做好风险缓释化解，促进不良贷款转化。

对确有部分收回价值的不良贷款，银行应充分利用金融资产管理公司和符合条件的地方资产管理公司等渠道，探索不良贷款批量化、市场化处置的有效机制；对已无望优化和收回、确定成为坏账的贷款，加大呆账自主核销力度，做到“应核尽核”，避免高拨备高不良并存。

同时，积极探索银行贷款债权转股权和不良贷款资产证券化，多渠道处置和盘活不良贷款存量。对于发展前景良好但负债率过高、经营遇到暂时困难的企业，在市场化前提下，银行可通过其独立子公司，将债权转为股权。

今年以来，中国已出台多项政策拓宽商业银行不良资产处置途径。继年初重启不良资产证券化试点外，10月初，国务院发文正式启动市场化银行债权转股权，并明确债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。

此外，银监会还放宽地方资产管理公司（AMC）设立及业务限制。路透此前从三名消息人士处获悉，银监会允许有意愿的省级人民政府增设一家地方AMC，并允许其以债务重组、对外转让等方式处置不良资产。（完）

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