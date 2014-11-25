中国拟加大控烟力度--新华社

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透上海11月25日 - 新华社周一晚间报导称，中国拟制定行政法规在所有室内公共场所禁止吸烟，限制室外吸烟，并禁止烟草广告。
报导指出，国务院法制办公室公布《公共场所控制吸烟条例（送审稿）》，并公开征求意见。送审稿还限制电影、电视剧中的吸烟镜头。
报导称，根据送审稿，所有室内公共场所，以未成年人为主要活动人群的公共场所的室外区域，高等学校的室外教学区域，妇幼保健机构、儿童医院、妇产医院的室外区域，体育、健身场馆的室外观众坐席、赛场区域等全面禁止吸烟。送审稿还规定禁止通过自动售货机等任何方式向未成年人售烟。
送审稿还呼吁各级领导干部、教师和医务人员带头控烟，教师和医务人员不得在学生或病人面前吸烟。（完）
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：