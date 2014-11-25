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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 14:13 BJT

中国拟加大控烟力度--新华社

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海11月25日 - 新华社周一晚间报导称，中国拟制定行政法规在所有室内公共场所禁止吸烟，限制室外吸烟，并禁止烟草广告。

报导指出，国务院法制办公室公布《公共场所控制吸烟条例（送审稿）》，并公开征求意见。送审稿还限制电影、电视剧中的吸烟镜头。

报导称，根据送审稿，所有室内公共场所，以未成年人为主要活动人群的公共场所的室外区域，高等学校的室外教学区域，妇幼保健机构、儿童医院、妇产医院的室外区域，体育、健身场馆的室外观众坐席、赛场区域等全面禁止吸烟。送审稿还规定禁止通过自动售货机等任何方式向未成年人售烟。

送审稿还呼吁各级领导干部、教师和医务人员带头控烟，教师和医务人员不得在学生或病人面前吸烟。（完）
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